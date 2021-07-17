Велогонщица ван Флейтен тренируется в сауне для подготовки к Олимпиаде в Токио

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту Аннемик ван Флейтен для подготовки в Олимпиаде в Токио использует сауну. Таким образом голландская спортсменка имитирует жаркие климатические условия предстоящих Игр.

В Токио во время Олимпиады будет жаркая погода и высокая влажность. Из-за погоды корректируют расписание соревнований. Кроме того, есть специальный протокол безопасности в условия сильной жары.

Ван Флейтен выложила в Instagram фотографии, на которых она тренируется на велотренажере в сауне при температуре 35 грудусов.

«Сделала себе климатическую комнату и тренируюсь в условиях Токио», — написала ван Флейтен.