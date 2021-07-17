Велогонщица ван Флейтен тренируется в сауне для подготовки к Олимпиаде в Токио
12:12
Трехкратная чемпионка мира по велоспорту Аннемик ван Флейтен для подготовки в Олимпиаде в Токио использует сауну. Таким образом голландская спортсменка имитирует жаркие климатические условия предстоящих Игр.
В Токио во время Олимпиады будет жаркая погода и высокая влажность. Из-за погоды корректируют расписание соревнований. Кроме того, есть специальный протокол безопасности в условия сильной жары.
Ван Флейтен выложила в Instagram фотографии, на которых она тренируется на велотренажере в сауне при температуре 35 грудусов.
«Сделала себе климатическую комнату и тренируюсь в условиях Токио», — написала ван Флейтен.
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