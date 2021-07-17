Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Велогонщица ван Флейтен тренируется в сауне для подготовки к Олимпиаде в Токио

12:12
Велогонщица ван Флейтен тренируется в сауне для подготовки к Олимпиаде в Токио. Фото Instagram Велогонщица ван Флейтен тренируется в сауне для подготовки к Олимпиаде в Токио. Фото Instagram
Велогонщица ван Флейтен тренируется в сауне для подготовки к Олимпиаде в Токио. Фото Instagram

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту Аннемик ван Флейтен для подготовки в Олимпиаде в Токио использует сауну. Таким образом голландская спортсменка имитирует жаркие климатические условия предстоящих Игр.

В Токио во время Олимпиады будет жаркая погода и высокая влажность. Из-за погоды корректируют расписание соревнований. Кроме того, есть специальный протокол безопасности в условия сильной жары.

Ван Флейтен выложила в Instagram фотографии, на которых она тренируется на велотренажере в сауне при температуре 35 грудусов.

«Сделала себе климатическую комнату и тренируюсь в условиях Токио», — написала ван Флейтен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

В Америке пишут про потенциальный суперобмен русскими звездами. Кузнецов — в «Сент-Луис», Тарасенко — к Овечкину в «Вашингтон»?
Что известно об устроившей смертельное ДТП с детьми москвичке
Число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133
Извращенец фотографировал женщину под юбкой на эскалаторе в метро
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд