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Ласицкене резко отреагировала на слова министра спорта РФ: «Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры»

13:25
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала новость, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновит выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам спустя год после приостановки.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и крупных международных стартах.

«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищенные. Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов? Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права все еще нарушаются», — написала Ласицкене в Instagram.

В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. Последний раз легкоатлеты из России имели возможность выступать за рубежом в 2019 году.

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