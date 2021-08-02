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Японцы обвинили иностранцев во вспышке коронавируса в Токио

10:42
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В Токио продолжаются протесты против Олимпиады. Несмотря на то что большая часть соревнований уже позади, японцы, выступающие против Игр, требуют их полной остановки. Как правило, это небольшие группы, но они выходят на демонстрации с постоянством.

Многие заявляют, что иностранцы виноваты в том, что в Токио вспышка коронавируса. Хотя из трех тысяч заболевших за сутки к Играм имеют отношение только восемь человек. Протестующие при этом предлагают собрать как можно больше людей и всем вместе выйти на демонстрацию.

Также демонстрантов возмущает, что для постройки Олимпийского парка и других объектов расселили старые дома и выгнали бездомных. Кроме того, Олимпиада виновата и в других проблемах.

«Олимпиада столкнулась с невероятным количеством проблем: там фигурировало и взяточничество, излишние траты денег, а также вред, который нанесли природе», — приводит РЕН ТВ слова протестующей Аяко Ешиды.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/864088-rossiiane-obnovili-lichnyi-rekord-po-medaliam-na-olimpiade

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