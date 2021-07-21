МОК выступил с заявлением по поводу «антисекс-кроватей» на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу специальных картонных кроватей, установленных для спортсменов в Олимпийской деревне в Токио.

«Разработанные задолго до пандемии кровати не являются частью мер противодействия COVID в Токио-2020. Кровати в Олимпийской деревне в Токио, представленные в январе 2020 года, являются частью усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла. Они изготовлены из высокопрочных картонных материалов, которые выдерживают вес до 200 кг. Они чрезвычайно легкие и легко разбираются для удобства их переноса. Кровати будут использоваться спортсменами как на Олимпиаде, так и на Паралимпиаде», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы МОК.

Представитель МОК отметил, что после соревнований кровати будут переработаны в пластиковые изделия.

Ранее сообщалось, что кровати с трудом могут выдержать вес двух человек и не предназначены для резких движений. При этом ирландский гимнаст Рис Маккленахан опубликовал у себя в Twitter видео, где показал, что кровать не сломалась, после того как он на ней попрыгал.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.