Для олимпийцев в Токио спроектировали специальные антисекс-кровати

Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом, утверждает Explica.

В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне стоят кровати, которые рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

Олимпийская деревня была построена год назад, но до сих пор пустовала. Когда Игры завершатся, деревня станет обычным жилым районом Токио.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже.