Ирландский гимнаст попрыгал на антисекс-кровати для олимпийцев в Токио. Видео

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан протестировал специальную кровать для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, на которой невозможно заниматься сексом.

Спортсмен опубликовал в Twitter видео, как делает несколько прыжков на кровати, после чего она остается невредимой.

«Эти кровати должны быть «антисекс». Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!» — сказал Маккленахан.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Ранее стало известно, что в Олимпийской деревне стоят кровати, которые рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

Официально Олимпиада-2020 в Токио стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.