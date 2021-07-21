Исинбаева объяснила, почему МОК решил изменить девиз Олимпиады
10:50
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) изменить девиз Игр.
Первый девиз утвердил Олимпийский конгресс в 1894 году. Он был таким: «Быстрее, выше, сильнее!» Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
«На сессии МОК, единогласно, был принят новый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
Почему добавили вместе, спросите вы? Объяснение простое, если мы хотим сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, мы должны объединится, быть солидарными. Без единства и солидарности — не может быть мира», — написала Исинбаева в Instagram.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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