Исинбаева объяснила, почему МОК решил изменить девиз Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) изменить девиз Игр.

Первый девиз утвердил Олимпийский конгресс в 1894 году. Он был таким: «Быстрее, выше, сильнее!» Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

«На сессии МОК, единогласно, был принят новый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Почему добавили вместе, спросите вы? Объяснение простое, если мы хотим сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, мы должны объединится, быть солидарными. Без единства и солидарности — не может быть мира», — написала Исинбаева в Instagram.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.