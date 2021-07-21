МОК разрешил использовать российские флаги в официальных гостиницах Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил использование российских флагов в официальных гостиницах Олимпиады в Токио.

«Ограничения распространяются только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Из-за санкций ВАДА все российские спортсмены выступят на Играх без флага и гимна страны. Вместо гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Национальная сборная будет выступать как команда Олимпийского комитета России.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.