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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к Олимпиаде, несмотря на коронавирус

16:30

МОК на своем официальном сайте выступил заявлением в отношении распространения коронавируса и угрозы срыва или переноса Игр в Токио.

Как отмечается, МОК работает в тесном сотрудничестве с междунородной организацией здравоохранения, а спортсмены должна продолжать готовиться к Олимпиаде.

— МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК будет продолжать оказывать поддержку спортсменам, — отмечается в сообщении.

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