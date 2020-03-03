МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к Олимпиаде, несмотря на коронавирус

МОК на своем официальном сайте выступил заявлением в отношении распространения коронавируса и угрозы срыва или переноса Игр в Токио.

Как отмечается, МОК работает в тесном сотрудничестве с междунородной организацией здравоохранения, а спортсмены должна продолжать готовиться к Олимпиаде.

— МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК будет продолжать оказывать поддержку спортсменам, — отмечается в сообщении.