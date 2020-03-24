МОК не подтвердил слова автора доклада о допинге в российской легкой атлетике Паунда о переносе Игр-2020

Член МОК и автор доклада о допинге в российской легкой атлетике

Ричард Паунд по-своему интерпретировал заявление организации о переносе Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщили «РИА Новости» в МОК. Ранее Паунд, который также является главой независимой комиссии ВАДА, заявил, что решение о переносе уже принято.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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