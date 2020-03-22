Министр спорта Франции рассчитывает на благоразумие МОК в вопросе переноса Олимпиады

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню отметила, что полностью доверяет Международному олимпийскому комитету (МОК) в вопросе принятия решения о судьбе Олимпиады-2020. В спортивном мире разворачивается дискуссия о возможном переносе Игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

— МОК сделал заявление, которое формализует процессы, происходящие вокруг этой темы, — цитирует L'Equipe Марасиняню. — Решение нужно принять как можно скорее, чтобы развеять страхи и сомнения французского спортивного движения. Чрезвычайная ситуация сейчас не в спорте, а в других местах: в больницах, социальных службах. Наша обязанность — строго соблюдать инструкции, которые нам даны, чтобы ограничить распространение вируса. Я разделяю общее беспокойство по поводу развития пандемии. Уверена, что МОК прекрасно все понимает. Невозможно представить, чтобы МОК или власти Японии поставили хоть под малейшую угрозу спортсменов и делегации. Я знаю об этом, потому что тесно работаю с МОК в подготовке к Олимпиаде-2024. Независимо от того, перенесут Игры или нет, моя задача состоит в том, чтобы найти такие условия, при которых период изоляции не помешает нашим спортсменам сохранить форму и настрой. Их тело — рабочий инструмент, который имеет важное экономическое значение, от него зависит вся отрасль.

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