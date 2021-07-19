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Медведева призвала болеть за сборную России на Олимпиаде в Токио

08:18
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева обратилась к болельщикам. Ранее фигуристка заявила, что не сможет отправиться на Игры в Токио и будет поддерживать команду дистанционно.

— Совсем скоро Олимпиада в Токио, в Японии — стране, с которой меня многое связывает. Мне очень жаль, что у меня не получилось полететь в Токио в качестве посла из-за пандемии, но это не значит, что я не буду переживать дистанционно. К чему я вас всех призываю — болейте за нашу сборную. Ваша поддержка сделает их сильнее, — сказала Медведева в Stories своего Instagram.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа 2021 года.

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