Посол олимпийской сборной России Евгения Медведева не сможет поехать на Олимпиаду в Токио

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева не сможет отправиться на Игры в Токио и будет поддерживать команду дистанционно.

Данное решение было принято после консультаций с руководством штаба Олимпийской делегации из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице Японии и большого количества ограничений в антиковидных протоколах.

«Это решение далось нелегко. До последнего искренне надеялась, что ситуация все-таки позволит находиться рядом с нашей командой в Токио. Все знают, как сильно я хотела поддержать ребят и как трепетно отношусь к Японии, но введенные ограничения делают поездку бессмысленной. Моя роль на Играх заключается в личной поддержке спортсменов, участии в торжественных церемониях в Олимпийской деревне, общении с коллегами-олимпийцами. Но сейчас забота о здоровье каждого из нас и минимизация контактов спортсменов на Играх с кем бы то ни было требуют максимальной ответственности. Понимая общую обеспокоенность продолжающейся пандемией, мы приняли такое решение. Буду всем сердцем поддерживать ребят из России, а Японии желаю провести успешные Игры, невзирая на обстоятельства», — приводит сайт Олимпийского комитета России (ОКР) слова Медведевой.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа 2021 года.