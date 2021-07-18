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Президент ОКР: «Сейчас спортсменам лучше сосредоточиться на подготовке к своим стартам»

16:40
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Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал о своих ощущениях перед стартом Игр, поделился ближайшими планами и объяснил, почему он в ближайшие дни не планирует проводить общее собрание с участием спортсменов в Олимпийской деревне.

— Предстартовое волнение перед крупными соревнованиями присутствует не только у действующих спортсменов, но и у руководителей, — отметил Станислав Поздняков в интервью пресс-службе ОКР. — Я тоже волнуюсь, и вместе с тем очень рад, что мы находимся в Токио. Это означает, что Олимпийские игры, которых мы так долго ждали, состоятся, несмотря на все проблемы. Считаю, это главным достижением и общей победой мирового спортивного сообщества.

— Сколько времени ушло на прохождение обязательных антиковидных процедур в аэропорту Токио?

— Менее двух часов. Существенно меньше, чем потратили наши коллеги, прилетевшие в Японию раньше. Видно, что Оргкомитет Игр налаживает систему проверок и противодействия коронавирусной инфекции.

— Вы летели вместе с большой группой спортсменов. Как у них настроение?

— Все прошли процедуру аккредитации, получили багаж и теперь ощущают себя полноценными участниками Олимпийских игр.

— Общее собрание Команды ОКР в Олимпийской деревне в ближайшее время планируется?

— Думаю, что сейчас спортсменам лучше сосредоточиться на подготовке к своим стартам, в том числе из соображений безопасности. Встречаться мы обязательно будем, но по приятным поводам. Например, когда у нас появятся медали. А пока тем, кто будет выступать, лучше минимизировать контакты.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/tokyo-2020/stanislav-pozdnyakov-volnuyus-i-v-to-zhe-vremya-ochen-rad-chto-nahozhus-v-tokio/

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Иван Шитик все материалы автора

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