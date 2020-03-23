Кремлев убежден, что Олимпиаду в Токио нужно перенести на 2021 год из-за коронавируса

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев выступил с инициативой перенести летние Олимпийские Игры-2020 в Токио на 2021 год из-за распространения коронавируса COVID-19.

Олимпиада в Японии запланирована на период с 24 июля по 9 августа.

«Понимаю, что это будут огромные финансовые потери и с принимающей стороны, и со стороны организаторов, но думаю, что Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году, — приводит слова Кремлева ФБР. — Это мое мнение.

Вот возьмем конкретно наш вид спорта: если отбор продолжится в мае, то это уже будет неправильно. У спортсменов сбит режим. Ведь атлеты ведут целенаправленную подготовку к Олимпийским играм и стараются выйти к этим соревнованиям на пике формы, а сейчас эта подготовка разбита.

Посмотрите, как распространяется этот вирус: провести турнир в срок может быть рискованно. Здоровье спортсменов важнее".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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