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Компания заблокировала аукцион с серебряной медалью Тимановской из-за высокого трафика

10:49

Компания eBay из-за большого трафика заблокировала аукцион с серебряной медалью Европейских игр-2019 белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Стартовая цена лота составила пять тысяч долларов и поднялась до девять тысяч. Отмечается, что медаль была выставлена на аукцион по просьбе Тимановской в поддержку свободных спортсменов Белоруссии. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитаций и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

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Сергей Разин все материалы автора

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