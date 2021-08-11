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За время Олимпиады-2020 выявлено более 500 случаев заражения коронавирусом

08:27
Олимпиада в Токио. Фото AFP
Олимпиада в Токио. Фото AFP
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За время проведения Олимпийских игр в Токио было выявлено 511 случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте оргкомитета Токио-2020.

За последние сутки было выявлено 25 случаев заражения. Наибольшее количество за сутки было 5 августа — 31 случай. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода было сделано более 650 тыс. тестов на коронавирус. Положительными из них оказались всего 0,02 процента.

Олимпиада-2020 проходила в Токио с 23 июля по 8 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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