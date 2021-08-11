Поздняков рассказал о сложностях при подготовке к Олимпиаде из-за пандемии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о сложностях, с которыми комитету пришлось столкнуться в условиях пандемии при подготовке к Олимпиаде в Токио.

«С финансовой точки зрения это, конечно, усложнило ситуацию. Потому что нужно было перераспределить ресурсы таким образом, чтобы продлить программу подготовки к играм с четырех до пяти лет. С организационной точки зрения мы уже понимали, что произойдет. И у нас сильная и мощная организационная команда, поэтому никаких проблем ОКР не испытывал. Что касается сложностей, то они в основном были у спортсменов. Они оказались лишены календаря и международных соревнований, в которых обычно участвуют. Это самая большая проблема. Им нужно было не только отобраться на Игры в Токио, но и получить необходимый соревновательный опыт. А его не было. Поэтому ряд соревнований, которые прошли в Токио, сопровождались неожиданными результатами», — приводят «Известия» слова Позднякова.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами. На первой строчке — команда США (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медали), вторым стал Китай (38-32-18), третьей — Япония (27-14-17).