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Поздняков рассказал о сложностях при подготовке к Олимпиаде из-за пандемии

11:35

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о сложностях, с которыми комитету пришлось столкнуться в условиях пандемии при подготовке к Олимпиаде в Токио.

«С финансовой точки зрения это, конечно, усложнило ситуацию. Потому что нужно было перераспределить ресурсы таким образом, чтобы продлить программу подготовки к играм с четырех до пяти лет. С организационной точки зрения мы уже понимали, что произойдет. И у нас сильная и мощная организационная команда, поэтому никаких проблем ОКР не испытывал. Что касается сложностей, то они в основном были у спортсменов. Они оказались лишены календаря и международных соревнований, в которых обычно участвуют. Это самая большая проблема. Им нужно было не только отобраться на Игры в Токио, но и получить необходимый соревновательный опыт. А его не было. Поэтому ряд соревнований, которые прошли в Токио, сопровождались неожиданными результатами», — приводят «Известия» слова Позднякова.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами. На первой строчке — команда США (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медали), вторым стал Китай (38-32-18), третьей — Япония (27-14-17).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1204962/aleksei-fomin/skhema-provedeniia-igr-v-tokio-budet-i-v-pekine

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Иван Торопцев все материалы автора

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