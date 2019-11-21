Исинбаева раскритиковала Гануса за запугивания спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка и член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева считает, что глава РУСАДА Юрий Ганус делает преждевременные выводы о возможном недопуске спортсменов в Токио-2020.

— Не совсем компетентно со стороны Юрия Гануса делать столь громкие и преждевременные выводы. Все же его задача — руководить и следить за работой агентства, а не провозглашать лозунги и пугать спортсменов, — заявила Исинбаева. (Мария Маркова)