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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Исинбаева раскритиковала Гануса за запугивания спортсменов

15:39
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Двукратная олимпийская чемпионка и член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева считает, что глава РУСАДА Юрий Ганус делает преждевременные выводы о возможном недопуске спортсменов в Токио-2020.

— Не совсем компетентно со стороны Юрия Гануса делать столь громкие и преждевременные выводы. Все же его задача — руководить и следить за работой агентства, а не провозглашать лозунги и пугать спортсменов, — заявила Исинбаева. (Мария Маркова)

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




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