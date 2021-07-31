Болельщики из Перми запустили челлендж в поддержку российских олимпийцев

Болельщики из Перми сняли музыкальный видеоклип, запустив своеобразный челлендж в поддержку российских олимпийцев с хэштегом #вРоссииможно. Как известно, на Играх в Токио нашей сборной не разрешают использовать национальный гимн, но никто не может запретить его исполнять дистанционно. В клипе показаны виды Перми и других российских городов, тем самым отмечая вклад всей страны и регионов в успешное выступление команды ОКР на Олимпиаде 2020.