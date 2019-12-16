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Глава геральдического совета предложил россиянам использовать на Олимпиаде Андреевский флаг

16 декабря 2019, 22:43

Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов предложил россиянам на Олимпиаде использовать военно-морской флаг страны. Официальным флагом ВМФ является Андреевский флаг — синий косой крест на белом фоне.

— У нас же существует военно-морской флаг. Военно-морские корабли идут под Андреевским флагом, а не под бело-сине-красным. У нас существует таможенный флаг, пограничный флаг. Почему не может быть у нас олимпийского флага, который мог бы выноситься либо вместе с государственным, либо один, но обозначать все-таки команду нашего государства, а не интернациональный флаг с пятью кольцами? Вот и все, здесь такое решение могло быть вполне, — приводит слова Вилибахова «Интерфакс» со ссылкой на канал НТВ.

Еще одним предложением Вилибахова стал белый флаг с черными двуглавыми орлами. Под таким знаменем на Олимпиадах начала XX века выступали спортсмены Российской империи.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

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