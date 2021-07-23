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«Это полнейший расизм». Сенегальского артиста отстранили от церемонии открытия Олимпиады в Токио

13:24
Латир Си. Фото Wikipedia
Латир Си. Фото Wikipedia
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Сенегальский перкуссионист Латир Си заявил, что организаторы отстранили его от участия в церемонии открытия Олимпиады в Токио. Он обвинил их в расизме. Об этом сообщает The Independent. 

«Это полнейший расизм. Мне передали их слова: «почему этот парень, почему этот африканский парень? Я многое видел, испытывал, но это никак не соотносится с Олимпиадой. Почему я должен молчать?

Когда я узнал, мне стало грустно. Живу в Японии уже более 20 лет. Боюсь говорить об этом, но я готов. Хочу поделиться своей историей. Не пытаюсь кого-то обвинить, но нужно дать людям знать, что случилось.

Дело не в деньгах, мне просто грустно, я разочарован в них. Это нечестно. Я делал все для этой страны. Я приехал в эту страну в 1994 году, везде выступал с японскими артистами, участвую во многих событиях. И вот, что я получил», — приводит слова Си The Independent.

Церемония открытия Олимпийских игр-2020 состоится 23 июля в 14.00 по московскому времени.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.independent.co.uk/sport/olympics/tokyo-2020-opening-ceremony-musician-racism-b1889167.html

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