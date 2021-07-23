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Президент Франции Макрон прибыл на церемонию открытия Олимпиады в Токио

13:14
Эммануэль Макрон. Фото Reuters
Эммануэль Макрон. Фото Reuters
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на церемонию открытия Олимпиады в Токио.

«Мы смотрим вперед и готовимся к тому, что наша страна примет Игры в 2024 году. Готовятся не только наши спортсмены, но и все наше общество. Мы хотим провести совершенные игры с точки зрения спорта и в плане ценностей. Мы продолжаем учиться жить с вирусом, но при этом олимпийский дух, основанный на командной работе и такой необходимый сейчас, продолжает распространяться», — приводит RFi слова Макрона.

Сообщается, что Макрон планирует посетить соревнования по дзюдо и баскетболу 3х3.

Количество зрителей на церемонии в Токио будет ограничено, мероприятие посетят около 950 человек.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск).

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже летом 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.rfi.fr/en/sports/20210723-macron-at-restricted-tokyo-olympics-as-france-prepares-for-2024-coronavirus-thomas-bach

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Иван Торопцев все материалы автора

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