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Допинг

В Госдуме отреагировали на слова президента ВАДА о недостаточных санкциях в адрес России из-за допинга

13:24
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки о недостаточно жестких санкциях в отношении российских спортсменов.

«Два дня назад он выступил с заявлением о позитивном сдвиге в работе РУСАДА. А сегодня делает заявление о том, что не согласен с решением CAS (Спортивного арбитражного суда — прим. «СЭ»). Мне кажется, что господину Баньке и его заместителю надо заниматься антидопинговыми делами, разрабатывать системы противодействия использованию запрещенных препаратов и прочими профильными вопросами. Но точно не комментировать, кто в какой форме выступает. Никого отношения к Баньке цвета нашей формы и наши спортсмены не имеют», — сказал Свищев.

Сегодня, 23 июля Банька заявил, что разочарован ситуацией, при которой российские спортсмены выступают на Олимпиаде в форме с флагом страны.

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Изначально Россия была дисквалифицирована на четыре года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная России будет выступать на играх как команда Олимпийского комитета России.

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Иван Торопцев все материалы автора

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