Дмитрий Песков: «Спортивный потенциал страны снизился после распада СССР, но Россия быстро его наращивает»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о причинах, по которым олимпийской сборной России не удалось побить медальные рекорды за последние 20 лет.

«Причина в том, что раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна осталась с населением гораздо меньшим, и от развала этой страны мы все потеряли — и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном. Но, несмотря на это, Россия очень быстро начала наращивать свой потенциал», — цитирует ТАСС Пескова.

На минувших Олимпийских играх в Токио (Япония) сборная России заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.