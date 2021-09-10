Путин 11 сентября в Кремле вручит награды победителям Олимпиады в Токио

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 11 сентября, вручит в Кремле государственные награды российским спортсменам — победителям Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня [в субботу] президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио в Екатерининском зале Кремля. И в Георгиевском зале президент пообщается с олимпийскими чемпионами», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее сообщалось, что в пятницу глава государства по видеосвязи проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором планируется подвести итоги прошедших Игр, обсудить дальнейшие шаги по совершенствованию подготовки профессиональных спортсменов спорта высших достижений и задачи развития детского и юношеского спорта.