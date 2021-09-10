Экс-президент ФИФА Блаттер считает политизированным решение по российским спортсменам на Олимпиаде

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался по поводу запрета российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио под флагом РФ из-за допингового скандала. Вместо гимна на соревнованиях звучала музыка Чайковского.

«Тот факт, что российские спортсмены не воспринимаются как спортсмены конкретно из России, а как представители Олимпийского комитета России, весьма печалит. Я не буду рассуждать, насколько это решение корректно, но одно могу сказать точно — у нас не было проблем с допингом среди российских футболистов. В совокупности все это свидетельствует о политизированности спорта, о том же экономическом влиянии на сферу», — цитирует Блаттера РЕН ТВ.

В общем медальном зачете команда ОКР заняла пятое место, завоевав 71 медаль. На первом месте оказалась сборная США (113).