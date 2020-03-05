Бывший врач сборной России: «Рисковать нельзя, и если есть возможность, то стоит отменять или переносить массовые мероприятия»

Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что стоит переносить или отменять спортивные мероприятия в связи с коронавирусом. Тем не менее, он против проведения Олимпиады-2020 без зрителей.

— Самое страшное — это пандемия, когда какой-то вирус распространяется во всех странах мира, — цитируют «Известия» Василькова. — Сейчас такого нет, но нельзя забывать, что коронавирус смертелен. В первую очередь для людей пожилого возраста, но опасен он и для других, особенно если иммунитет понижен. Этот вирус очень коварен, эффективного лечения против него сейчас нет. Поэтому рисковать нельзя, и если есть возможность отмены или переноса массовых мероприятий, в том числе спортивных, это надо делать. Но я против проведения Олимпийских игр без зрителей. Когда спортсмены соревнуются за закрытыми дверями, не стоит ждать никаких рекордов. Игры-2020 из Токио лучше перенести