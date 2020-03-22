Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением по поводу возможного переноса летней Олимпиады-2020 в Токио на другое время из-за распространения коронавируса.

«Уважаемые спортсмены, в этом беспрецедентном кризисе мы все едины, — написано в письме Баха спортсменам на официальном сайте МОК. — Как и вы, мы также обеспокоены тем, что творится в мире из-за пандемии COVID-19. Главным принципом нашей организации является охрана здоровья всех участников соревнований и способствовать сдерживанию распространения вируса. Мы очень усердно работаем, и уверены, что завершим обсуждения в течение следующих четырех недель на тему возможного переноса Олимпиады в Токио».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 331 578 человек. Умерших — 14 437, выздоровевших — 96 958. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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