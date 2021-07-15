Бах попросил премьер-министра Японии рассмотреть возможность допуска зрителей на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился с просьбой к премьер-министру Японии Есихидэ Суге, сообщает Kyodo.

По информации источника, Бах просит премьера рассмотреть возможность допуска зрителей на соревнования Игр-2020, если ситуация с коронавирусом станет лучше.

10 июля стало известно, что только 26 соревнований будут проходить со зрителями, а остальные 724 спортивных мероприятия зрители не смогут посмотреть вживую.

Префектуры Хоккайдо, Фукусима, Сайтама, Тибе, Канагава и Токио объявили, что не допустят зрителей на соревнования. В Токио объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Оно продлится и во время Олимпиады — с 12 июля до 22 августа.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа.