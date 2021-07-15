Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпиаду в Токио

Один из спортсменов, прибывших на летнюю Олимпиаду в Токио, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 15 июля LasteLY. Он помещен на 14-дневный карантин.

Личность атлета не раскрывается. Также положительный тест сдал один из представителей персонала, связанного с проведением Игр.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса Олимпиада в Токио пройдет без зрителей, за исключением тех соревнований, которые будут проходить не в самом городе.

Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии.