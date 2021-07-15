Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпиаду в Токио
15 июля 2021, 22:12
Один из спортсменов, прибывших на летнюю Олимпиаду в Токио, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 15 июля LasteLY. Он помещен на 14-дневный карантин.
Личность атлета не раскрывается. Также положительный тест сдал один из представителей персонала, связанного с проведением Игр.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса Олимпиада в Токио пройдет без зрителей, за исключением тех соревнований, которые будут проходить не в самом городе.
Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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