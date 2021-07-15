Главу МОК обозвали лжецом во время встречи с губернатором Токио

Главу МОК Томаса Баха во время встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ обозвали лжицом. Это сделал один из журналистов, которые присутствовали на мероприятии.

«Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!» — прокричал мужчина на английском языке перед началом переговоров во время фотосессии.

Японская охрана была вынуждена вывести журналиста из зала. Его имя и какое СМИ он представляет не сообщается.

Напомним, что ранее Бах не раз отмечал, что, несмотря на коронавирус, Японии удастся провести безопасную Олимпиаду.

Игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Местные зрители не будут допущены на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах.