Бах ответил на вопрос, как перенос Олимпиады-2020 повляиет на ситуацию с отстранением российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что вопрос с отстранением российских спортсменов после переноса Олимпиады-2020 будет решать CAS.

— Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать, — цитируют «РИА «Новости» Баха. Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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