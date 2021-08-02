Бацарашкина рассказала о единении всех российских спортсменов на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина высказалась о единении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Россияне на Играх выступают без национального флага и гимна из-за санкций ВАДА.

«Согласна. Мы и стрелковой командой сплотились. Но и ребята из других видов спорта всегда друг друга поддерживают, теплые слова друг другу говорят. В Токио чувствуется командный дух», — цитирует Бацарашкину ТАСС.