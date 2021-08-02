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Бацарашкина рассказала о единении всех российских спортсменов на Олимпиаде

11:28
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Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина высказалась о единении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Россияне на Играх выступают без национального флага и гимна из-за санкций ВАДА.

«Согласна. Мы и стрелковой командой сплотились. Но и ребята из других видов спорта всегда друг друга поддерживают, теплые слова друг другу говорят. В Токио чувствуется командный дух», — цитирует Бацарашкину ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12038917

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Виктория Кравченко все материалы автора

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