Автор доклада о допинге в российской легкой атлетике Паунд сообщил, что МОК перенесет Игры-2020

Член МОК Дик Паунд сообщил, что Олимпиада-2020 все-таки будет перенесена из-за коронавируса, вероятнее всего, до 2021 года. Детали переноса будут обсуждаться в ближайшие 4 недели.

— Исходя из той информации, что есть у МОК, решение о переносе уже принято, — цитирует USA Today Паунда. — Детали еще обговариюватся, но Игры точно не стартуют 24 июля. Это все, что я знаю. Это все будет проходить поэтапно. Мы отложим Игры и начнем переговоры о новых сроках.

Дик Паунд — глава независимой комиссии ВАДА, сделавшей доклад о допинге в российской легкой атлетике.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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