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Американский сайт насчитал среди олимпийцев 168 представителей сексуальных меньшинств

06:07
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Американский сайт outsports.com опубликовал список «открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов», которые попали в заявки на Олимпиаду в Токио.

В нем 168 человек — в основном из Северной Америки, Западной Европы и Австралии. Сайт считает, что по сравнению с Рио-2016 таких людей стало второе больше. Напомним, что всего в Играх-2020 принимают участие более 11 тысяч олимпийцев. Россиян в списке нет.

В нашей стране пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних является уголовно наказуемым преступлением.

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Анатолий Курагин все материалы автора

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