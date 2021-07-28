Американский сайт насчитал среди олимпийцев 168 представителей сексуальных меньшинств

Американский сайт outsports.com опубликовал список «открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов», которые попали в заявки на Олимпиаду в Токио.

В нем 168 человек — в основном из Северной Америки, Западной Европы и Австралии. Сайт считает, что по сравнению с Рио-2016 таких людей стало второе больше. Напомним, что всего в Играх-2020 принимают участие более 11 тысяч олимпийцев. Россиян в списке нет.

В нашей стране пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних является уголовно наказуемым преступлением.