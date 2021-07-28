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На Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев коронавируса

06:05
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На Олимпиаде в Токио обнаружили 16 новых случаев коронавируса среди людей, имеющих отношение к проведению Игр, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

Отмечается, что новых случаев заражения среди спортсменов нет. На данный момент на Олимпиаде было сделано около 240 тысяч тестов на коронавирус, общее число случаев заражения — 169.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. С 12 июля в столице Японии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Дополнительная информация:

https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/ybhdnbrstr5kgxaldadi.pdf

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Иван Торопцев все материалы автора

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