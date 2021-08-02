Трефилов объяснил, почему перестал кричать на матчах сборной России на Олимпиаде: «Начальники сказали»
11:09
Российский тренер, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал корреспонденту «СЭ», почему перестал давать указания российским игрокам с трибун, как делал это во время матча с Венгрией (38:31).
— С Венгрией отступать было некуда! Но да, подошли большие начальники и сказали, что нельзя быть громче их, — со смехом сказал Трефилов.
Сегодня в последней игре группового раунда Олимпиады Россия обыграла Испанию (34:31) и вышла в 1/4 финала со второго места.
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