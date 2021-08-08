Гандбол на Олимпиаде, женщины: финал Россия — Франция, расписание и результаты матчей 8 августа
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Медальный раунд плей-офф гандбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.
В воскресенье, 8 августа, определятся чемпион и призеры Игр-2020. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) в финале встречается с Францией.
Россиянки — чемпионки Олимпиады-2016. В Рио-де-Жанейро пять лет назад сборная в решающих матчах последовательно обыграла Норвегию и Францию.
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины
Плей-офф: расписание и результаты финала и матча за 3-е место (время московское)
8 августа, воскресенье
Финал
09.00. Россия — Франция
Матч за третье место
05.00. Норвегия — Швеция
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