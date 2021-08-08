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Гандбол на Олимпиаде, женщины: финал Россия — Франция, расписание и результаты матчей 8 августа

01:00
Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Медальный раунд плей-офф гандбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В воскресенье, 8 августа, определятся чемпион и призеры Игр-2020. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) в финале встречается с Францией.

Россиянки — чемпионки Олимпиады-2016. В Рио-де-Жанейро пять лет назад сборная в решающих матчах последовательно обыграла Норвегию и Францию.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины
Плей-офф: расписание и результаты финала и матча за 3-е место (время московское)

8 августа, воскресенье

Финал

09.00. Россия — Франция

Матч за третье место

05.00. Норвегия — Швеция

Все события 16-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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