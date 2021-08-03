Карелин поздравил Евлоева с победой на Олимпиаде в Токио

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин поздравил российского борца греко-римского стиля Мусу Евлоева с победой на Олимпиаде в Токио в категории до 97 кг.

«Хочу поздравить с победой Мусу Евлоева, воспитанника калининградской школы классической борьбы. Победа на Олимпийских играх в Токио — 50-я золотая медаль в олимпийской копилке советских и российских борцов-классиков, и завоевал ее представитель самого западного региона России в далекой Восточной Азии, подтвердил наши ценности и традиции.

Золото Мусы — результат командной работы актива региональной федерации спортивной борьбы, каждого, кто помогает развивать борцовские дисциплины и пропагандировать правильное отношение к жизни, это достойный пример для тех мальчишек, которые уже завтра придут в борцовские залы с желанием бороться, преодолевать и побеждать», — цитирует Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Во вторник, 3 августа, Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале и принес сборной России 13-е золото на Играх в Токио.