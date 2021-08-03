Евлоев: «Думал, что у сборной России по греко-римской борьбе будет пять золотых в Токио»

Россиянин Муса Евлоев дал комментарий после завоевания золотой медали в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.

— Какой нелюбимый элемент в тренировке?

— Нелюбимого элемента нет, просто тренироваться я люблю, но когда ты в этом процессе каждый день, три раза в день тренируешься, устаешь. Надо вовремя ложиться, есть, вставать. С друзьями не пойдешь гулять. В этом плане чуть сложновато. А так после соревнований получаешь удовольствие от того, что подошел к ним в хорошей форме. В подготовке тяжело, а вот в борьбе нормально.

— Перед боем виделись с Рашидом?

— Нет, не виделись перед боем. У него другая подготовка, они попозже приехали. Мы пораньше прибыли. У каждой команды свой план, поэтому мы виделись, общались, прикалывались, но на ковре вместе не были.

— Что-то интересное он тебе сказал?

— Он мне сказал: «мы с тобой приедем с золотыми медалями». Сегодня я получил золотую медаль, будем надеяться, что наши браться выступят достойно.

— Нобель здесь стал четырехкратным чемпионом. Ты чувствуешь в себе силы еще на три олимпийских игры вперед?

— Загадывать не хочу пока. Надо еще три года достойно пройти этот цикл. У меня только начинается подготовка к другим олимпийским играм. Моя первая задача сейчас — восстановиться и готовиться к чемпионату мира, а там уже видно будет.

— Какой встречи ты ждешь на родине?

— Я пока что ничего не могу говорить. Нас после каждых соревнований хорошо встречают. Все близкие, друзья, знакомые и просто люди приезжают встречать, радуются.

— В Калининграде кинотеатр закрыли ты в курсе?

— Нет, я не люблю в инстаграме сидеть. Это меня отвлекает. Поэтому сейчас я зайду в телефон, посмотрю, я думаю, очень много сообщений и поздравлений. Всем постараюсь ответить.

— С тобой рядом всегда твой родной брат. Он сюда не приехал из-за ковидных ограничений. Я переживал, что его рядом с тобой не будет.

— Рядом не было, это ощущалось. Мы с ним всегда на связи. До финальной встречи разговаривали с ним. Мои тренеры для меня все делают, так же, как и семья. Мы всегда вместе были.

— Есть такое чувство, что выручил сборную России? Если бы не твое золото, то золотых медалей не было бы вообще.

— Нет такого. Я думал, когда сюда приехали, что у нас будет пять золотых. Каждый наш участник должен был забрать отсюда медаль. Сегодня у меня получилось. Я не знаю, почему. Мы соберемся командой с тренерами, поговорим, сделаем работу над ошибками. Скоро соберемся и обсудим эту тему, — сказал Евлоев.