Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Греко-римская борьба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Греко-римская борьба
Скандалы

Армянин ударил азербайджанца в борцовском поединке на Олимпиаде

09:02
Карапет Чалян и Рафик Гусейнов. Фото Getty Images
Карапет Чалян и Рафик Гусейнов. Фото Getty Images
Теги:

Скандал произошел в схватке за бронзу Олимпиады в Токио между армянином Карапетом Чаляном и азербайджанцем Рафиком Гусейновым.

В бронзовом матче азербайджанец выиграл 4:1 после спорного судейского решения. Арбитр посчитал, что Чалян ударил своего соперника головой в ходе поединка. Армянские тренеры подали протест, но он был отклонен. Таким образом, армянская сторона потеряла три решающих очка.

Для Азербайджана медаль стала третьей бронзовой на Олимпиаде. Армения находится выше в общем зачете (0-2-1).

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
Армянин ударил азербайджанца в борцовском поединке на Олимпиаде
«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Евлоев взял золото, но в целом команда провалилась на Олимпиаде. В России проблемы с греко-римской борьбой
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
22
Офсайд