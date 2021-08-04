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Россиянин Сурков после победы в утешительном поединке поборется за бронзовую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе

05:24
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Российский спортсмен Артем Сурков в утешительном поединке олимпийского турнира победил норвежца Фредерика Бьеррехуса.

В поединке до 67 кг Сурков победил со счетом 7:0. Теперь россиянин поборется за бронзовую медаль турнира.

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Сергей Разин все материалы автора

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