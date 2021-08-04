Россиянин Сурков после победы в утешительном поединке поборется за бронзовую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе
05:24
Российский спортсмен Артем Сурков в утешительном поединке олимпийского турнира победил норвежца Фредерика Бьеррехуса.
В поединке до 67 кг Сурков победил со счетом 7:0. Теперь россиянин поборется за бронзовую медаль турнира.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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