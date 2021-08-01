Боксер устроил сидячую забастовку после боя на Олимпиаде. Его взбесило судейское решение

Большой скандал.

Азербайджанец Мурад Алиев родился в Москве в 1995 году, а в возрасте 6 лет вместе с семьей переехал во Францию — родители попросили политическое убежище.

Это был второй бой между Алиевым и Кларком. Первый состоялся в 1/8 финала чемпионата мира 2019 года — Мурад тогда проиграл 1-4. За два года Алиев, очень крупный тяж (рост — 201 см), окреп и поехал на Олимпиаду выигрывать медаль. В 1/8 финала он уверенно победил таджика Сиявуша Зухурова (5-0) и вышел на Кларка.

You are a rockstar Mourad Aliev. We had so much entertainment watching you!! Real indian dharna! Indian political parties will love to have a piece of you!! #Tokyo2020 pic.twitter.com/nnbpBZaKSW — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) August 1, 2021

В первом раунде (его Алиев выиграл) у британца образовалась сечка над левым глазом, а во втором — над правым. Оба рассечения произошли из-за столкновения головами. Врач осмотрел Кларка и разрешил ему продолжить поединок. Однако один из судей увидел в действиях Мурада намеренное нарушение правил, после чего последовала дисквалификация.

Turning out to be one of the greatest protests at #Tokyo2020 #MouradAliev was talked away from the boxing ring. But after conversations between his entourage and boxing officials broke down, he has returned to take his spot on the canvas. #Boxing #Olympics pic.twitter.com/iCoOeK4u35 — Amit Kamath (@jestalt) August 1, 2021

Алиев был вне себя от ярости. Выплюнул капу, пнул ее ногой, орал в сторону судей, высказал претензии подошедшему к нему Кларку, а потом стал тыкать пальцем в камеру, что-то выкрикивая. Затем они с британцем пожали друг другу руки, но буквально через минуту снова вступили в конфронтацию — когда Кларк уже покинул пределы ринга.

А потом началось самое интересное — Алиев в знак протеста сел на ринг. Турнир из-за этого не прервался — бой между ним и Кларком был последним перед трехчасовым перерывом. В какой-то момент Мурад поднялся и ушел в подтрибунку — вероятно, для разговора с судьями (к тому моменту он уже успокоился). Затем Алиев вернулся в зал и снова уселся на ринг — в общей сложности он просидел там около часа.