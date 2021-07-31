Филиппинка Петекио вышла в финал боксерского турнира на Олимпиаде в Токио

Филиппинка Нести Петекио победила итальянку Ирму Тесту в полуфинале боксерского турнира в категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.

Петекио одержала победу раздельным решением судей.

В финале Петекио встретится с победителем поединка Карисс Артингсталл (Великобритания) — Сена Ирие (Япония). Ирма Теста получила бронзовую медаль Игр в Токио согласно регламенту турнира.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

1/2 финала

Нести Петекио (Филиппины) — Ирма Теста (Италия) — 4:1