Филиппинка Петекио вышла в финал боксерского турнира на Олимпиаде в Токио
09:48
Филиппинка Нести Петекио победила итальянку Ирму Тесту в полуфинале боксерского турнира в категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.
Петекио одержала победу раздельным решением судей.
В финале Петекио встретится с победителем поединка Карисс Артингсталл (Великобритания) — Сена Ирие (Япония). Ирма Теста получила бронзовую медаль Игр в Токио согласно регламенту турнира.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
1/2 финала
Нести Петекио (Филиппины) — Ирма Теста (Италия) — 4:1
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю