Россиянка Магомедалиева вышла в полуфинал боксерского турнира на Олимпиаде в Токио

Россиянка Зенфира Магомедалиева победила Рэди Адосинду Грамане из Мозамбика в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 75 кг на Олимпиаде в Токио.

Магомедалиева одержала победу раздельным решением судей. Четверо арбитров из пяти признали победу россиянки, еще один судья отдал победу представительнице Мозамбика.

В полуфинале Магомедалиева встретится с победителем боя Пуйя Рани (Индия) — Цян Ли (Китай). Полуфинальный поединок с участием россиянки состоится 6 августа, начало — в 8:15 (мск). Отметим, что Магомедалиева уже гарантировала себе медаль Олимпиады, поскольку на этих Играх не проводятся поединки за третье место. Оба проигравших в полуфинале получат бронзу.

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1/4 финала

Зенфира Магомедалиева (Россия) — Рэди Адосинда Грамане (Мозамбик) — 4:1