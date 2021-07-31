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Россиянка Магомедалиева вышла в полуфинал боксерского турнира на Олимпиаде в Токио

13:13
Зенфира Магомедалиева (слева) против Рэди Адосинды Грамане. Фото Reuters
Зенфира Магомедалиева (слева) против Рэди Адосинды Грамане. Фото Reuters
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Россиянка Зенфира Магомедалиева победила Рэди Адосинду Грамане из Мозамбика в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 75 кг на Олимпиаде в Токио.

Магомедалиева одержала победу раздельным решением судей. Четверо арбитров из пяти признали победу россиянки, еще один судья отдал победу представительнице Мозамбика.

В полуфинале Магомедалиева встретится с победителем боя Пуйя Рани (Индия) — Цян Ли (Китай). Полуфинальный поединок с участием россиянки состоится 6 августа, начало — в 8:15 (мск). Отметим, что Магомедалиева уже гарантировала себе медаль Олимпиады, поскольку на этих Играх не проводятся поединки за третье место. Оба проигравших в полуфинале получат бронзу.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 75 кг

1/4 финала

Зенфира Магомедалиева (Россия) — Рэди Адосинда Грамане (Мозамбик) — 4:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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