Российский боксер Мамедов вышел в четвертьфинал Олимпиады
06:34
Российский боксер Габил Мамедов в 1/8 финала олимпийского турнира в легко весе победил Луиса Ришарно Колена из Маврикия.
27-летний россиянин пробедил со счетом 5:0. В четвертьфинале Мамедов встретится с американцем Кейшоном Дэвисом. Поединок пройдет 3 августа и начнется в 5:48 мск.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 63 кг
1/8 финала
Луис Ришарно Колен (Маврикий) — Габил Мамедов (Россия) — 0:5
6551 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю