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Российский боксер Мамедов вышел в четвертьфинал Олимпиады

06:34
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Российский боксер Габил Мамедов в 1/8 финала олимпийского турнира в легко весе победил Луиса Ришарно Колена из Маврикия.

27-летний россиянин пробедил со счетом 5:0. В четвертьфинале Мамедов встретится с американцем Кейшоном Дэвисом. Поединок пройдет 3 августа и начнется в 5:48 мск.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 63 кг

1/8 финала

Луис Ришарно Колен (Маврикий) — Габил Мамедов (Россия) — 0:5

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Сергей Разин все материалы автора

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