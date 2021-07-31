Российский боксер Мамедов вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский боксер Габил Мамедов в 1/8 финала олимпийского турнира в легко весе победил Луиса Ришарно Колена из Маврикия.

27-летний россиянин пробедил со счетом 5:0. В четвертьфинале Мамедов встретится с американцем Кейшоном Дэвисом. Поединок пройдет 3 августа и начнется в 5:48 мск.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 63 кг

1/8 финала

Луис Ришарно Колен (Маврикий) — Габил Мамедов (Россия) — 0:5