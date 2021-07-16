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Макги и Джонсон заменят Била и Лава в сборной США на Олимпиаде в Токио

16 июля 2021, 22:50
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Центровой «Денвера» Джавейл Макги и форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон заменят Брэдли Била и Кевина Лава в сборной США на Олимпиаде в Токио, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее стало известно, что Бил сдал положительный тест на коронавирус, а Лав не сможет принять участие в турнире из-за травмы правой голени.

Мужской турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 9 августа.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/wojespn/status/1416078483168665606

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