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Кевин Лав не сыграет за сборную США на Олимпиаде в Токио

16 июля 2021, 21:20
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Форвард «Кливленда» Кевин Лав не сможет сыграть за сборную США на Олимпиаде 2021 года в Токио, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, Лав еще полностью не восстановился после травмы правой голени, из-за которой пропустил большую часть сезона-2020/21.

32-летний форвард выступает в НБА с 2008 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 25 матчах, набирая в среднем 12,2 очка.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/wojespn/status/1416047170801872899

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