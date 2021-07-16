Кевин Лав не сыграет за сборную США на Олимпиаде в Токио

Форвард «Кливленда» Кевин Лав не сможет сыграть за сборную США на Олимпиаде 2021 года в Токио, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, Лав еще полностью не восстановился после травмы правой голени, из-за которой пропустил большую часть сезона-2020/21.

32-летний форвард выступает в НБА с 2008 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 25 матчах, набирая в среднем 12,2 очка.