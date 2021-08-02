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Франция рассмотрит возможность дать убежище белорусской легкоатлетке Тимановской

10:30
Кристина Тимановская. Фото Reuters
Кристина Тимановская. Фото Reuters
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Власти Франции рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада.

«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели. Я думаю, это то, что может сделать Европа», — цитирует ТАСС со ссылкой на RFI госсекретаря при французском МИД Клемана Бона.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12038375

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