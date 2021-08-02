Франция рассмотрит возможность дать убежище белорусской легкоатлетке Тимановской
10:30
Власти Франции рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада.
«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели. Я думаю, это то, что может сделать Европа», — цитирует ТАСС со ссылкой на RFI госсекретаря при французском МИД Клемана Бона.
До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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